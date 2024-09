В ЄС погодилися виключити зі санкційного списку ексгонщика РФ і матір Пригожина – ЗМІ

Посли Європейського Союзу погодились продовжити ще на пів року санкції проти Росії, але вирішили виключити з санкційного списку російського ексгонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, "Європейська правда"

Деталі: З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти 2 300 осіб і організацій. Кожні шість місяців дія цього чорного списку має продовжуватися за одностайною згодою 27 країн-членів ЄС. Наразі термін дії санкцій спливає 15 вересня.

Угорщина цього разу вимагала виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій. Деякі з країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що ЄС повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення, проти чого виступає Будапешт.

Дипломати ЄС повідомили, що було досягнуто компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено двох осіб.

EU ambassadors green lighted these removals and agreed to roll-over the rest of the 🇷🇺 sanctions https://t.co/GoEk5hdbHe