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У Повітряних силах розповіли, що потрібно для захисту від нових російських бомб

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 15:41
У Повітряних силах розповіли, що потрібно для захисту від нових російських бомб
УПАБ-1500В, фото з сайту Defense Express

Для захисту від нових плануючих бомб, які Росія почала застосовувати проти Україні, потрібні сучасні винищувачі.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Деталі: Ігнат підтвердив інформацію, що росіяни почали використовувати проти України нові керовані плануючі бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг.

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Пряма мова: "Цілком вірно, так і є, ця інформація не є новою. Вони (росіяни – ред.) можуть застосовувати ракети дистанційно, як вони це роблять від весни, але можуть застосовувати і керовані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога.

Плануючі бомби, кореговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів. Імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34, який був збитий, атакував Україну саме такими бомбами.

Тому зараз і йде мова про сучасні винищувачі, які можуть діставати далеко. Чому нам потрібні F-16 чи інші літаки? Для того, щоб і цій загрозі протистояти, щоб захистити наші міста та села".

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Більше деталей: Ігнат зазначив, що авіаційні бомби такого типу можуть спричинити більші руйнування, ніж ракети.

Від літаків, які випускають такі бомби, може допомогти захиститися система Patriot, однак таких систем потрібно багато.

"Літаки більш мобільні, вони можуть вилітати на перехоплення тих самих бомбардувальників, і ракетами з дальністю понад 150 км відганяти хоча б ті літаки й не давати їм можливість скидати ці бомби. Саме для цього нам потрібні сучасні винищувачі. Тому що наші радянські літаки цього зробити не можуть", - наголосив він.

Що передувало: 4 березня видання Defense Express із посиланням на власні джерела повідомило, що російські війська кілька тижнів тому вперше використали проти України нове й доволі небезпечне озброєння – керовані плануючі бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вагою 1500 кг.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійназброя
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