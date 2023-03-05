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У Повітряних силах розповіли, що потрібно для захисту від нових російських бомб

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 16:41
УПАБ-1500В, фото з сайту Defense Express

Для захисту від нових плануючих бомб, які Росія почала застосовувати проти Україні, потрібні сучасні винищувачі.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Деталі: Ігнат підтвердив інформацію, що росіяни почали використовувати проти України нові керовані плануючі бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг.

Пряма мова: "Цілком вірно, так і є, ця інформація не є новою. Вони (росіяни – ред.) можуть застосовувати ракети дистанційно, як вони це роблять від весни, але можуть застосовувати і керовані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога.

Плануючі бомби, кореговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів. Імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34, який був збитий, атакував Україну саме такими бомбами.

Тому зараз і йде мова про сучасні винищувачі, які можуть діставати далеко. Чому нам потрібні F-16 чи інші літаки? Для того, щоб і цій загрозі протистояти, щоб захистити наші міста та села".

Більше деталей: Ігнат зазначив, що авіаційні бомби такого типу можуть спричинити більші руйнування, ніж ракети.

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Від літаків, які випускають такі бомби, може допомогти захиститися система Patriot, однак таких систем потрібно багато.

"Літаки більш мобільні, вони можуть вилітати на перехоплення тих самих бомбардувальників, і ракетами з дальністю понад 150 км відганяти хоча б ті літаки й не давати їм можливість скидати ці бомби. Саме для цього нам потрібні сучасні винищувачі. Тому що наші радянські літаки цього зробити не можуть", - наголосив він.

Що передувало: 4 березня видання Defense Express із посиланням на власні джерела повідомило, що російські війська кілька тижнів тому вперше використали проти України нове й доволі небезпечне озброєння – керовані плануючі бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вагою 1500 кг.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійназброя
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