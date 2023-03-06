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У Києві та майже половині регіонів оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 березня 2023, 02:52
У Києві та майже половині регіонів оголошували повітряну тривогу
карта повітряних тривог станом на 23:40, alerts.in.ua

У неділю ввечері у майже половині регіонів України та Києві оголошували повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Близько 23 години тривогу оголосили у низці північних, центральних та східних регіонів.

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Близько 23:30 небезпека поширилася на Київську, а згодом на Черкаську області.

Доповнено о 00:25. У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, сили ППО напоготові, повідомила ОВА.

Доповнено о 01:01. У Києві оголосили повітряну тривогу.

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Водночас в ОВА повідомили, що у Київській області працює ППО.

Доповнено о 03:05. У Києві та більшості областей України оголосили про відбій повітряної тривоги.

Наразі тривога триває у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Доповнено о 03:52. В усіх оластях України – відбій повітряної тривоги.  

Теми: повітряна тривога
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