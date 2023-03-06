Шольц: Німеччина – найбільший донор України у Європі
Понеділок, 6 березня 2023, 03:27
Німеччина стала найбільшим донором України у континентальній Європі після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Джерело: німецький канцлер Олаф Шольц в ефірі телеканалу CNN
Пряма мова: "Ми постачаємо Україні зброю та необхідну фінансову допомогу. Ми стали найбільшим донором України у континентальній Європі. Минулого року у той чи інший спосіб ми надали Україні 14 млрд євро".
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Деталі: За словами Шольца, Німеччина планує надавати Україні різнопланову допомогу "так довго, скільки буде потрібно".
Що цьому передувало:
- Олаф Шольц заявив, що Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але "у мирні часи".
- Канцлер Німеччини заявив, що Володимир Путін повинен вивести з України війська – це основа для переговорів.
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