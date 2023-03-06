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Шольц: Німеччина – найбільший донор України у Європі

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 04:27
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Німеччина стала найбільшим донором України у континентальній Європі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: німецький канцлер Олаф Шольц в ефірі телеканалу CNN

Пряма мова: "Ми постачаємо Україні зброю та необхідну фінансову допомогу. Ми стали найбільшим донором України у континентальній Європі. Минулого року у той чи інший спосіб ми надали Україні 14 млрд євро".

Деталі: За словами Шольца, Німеччина планує надавати Україні різнопланову допомогу "так довго, скільки буде потрібно".

Що цьому передувало:

  • Олаф Шольц заявив, що Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але "у мирні часи".
  • Канцлер Німеччини заявив, що Володимир Путін повинен вивести з України війська – це основа для переговорів.

Теми: НімеччинаШольцУкраїна
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