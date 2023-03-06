У Волновасі окупанти змушують студентів ремонтувати пошкоджену техніку – Генштаб

Російські окупанти облаштували у Волновасі Донецької області базу з відновлення техніки, де змушують працювати студентів місцевого училища.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт".

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