У Волновасі окупанти змушують студентів ремонтувати пошкоджену техніку – Генштаб
Понеділок, 6 березня 2023, 07:07
Російські окупанти облаштували у Волновасі Донецької області базу з відновлення техніки, де змушують працювати студентів місцевого училища.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт".
Нагадаємо: На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.
ВІДЕО ДНЯ