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У Волновасі окупанти змушують студентів ремонтувати пошкоджену техніку – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 07:07
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Російські окупанти облаштували у Волновасі Донецької області базу з відновлення техніки, де змушують працювати студентів місцевого училища.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт".

Нагадаємо: На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.

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Теми: ГенштабВолновахавійна
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