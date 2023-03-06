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Австрійський генерал вважає, що ЗСУ втримають Бахмут у найближчі дні та тижні

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 12:32

Генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер вважає, що місто Бахмут не впаде найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав  в ефірі телеканалу ntv.

"Схоже на те, що Україна зможе утримати Бахмут протягом наступних кількох днів і тижнів", - сказав він.

Навіть якщо українці все ж вийдуть з міста, Гофбауер не очікує широкомасштабного російського наступу в регіоні.

"Якщо Бахмут впаде, я припускаю, що, як і в останні кілька місяців, ми, ймовірно, не матимемо у глибині російських військ, які мають достатню підготовку, техніку і сили для того, щоб здійснити тут повномасштабний наступ", - сказав генерал.

Британська розвідка 4 березня повідомляла, що українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, в місті та його околицях точаться інтенсивні бої.

Теми: АвстріяБахмут
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