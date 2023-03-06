Австрійський генерал вважає, що ЗСУ втримають Бахмут у найближчі дні та тижні
Генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер вважає, що місто Бахмут не впаде найближчим часом.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі телеканалу ntv.
"Схоже на те, що Україна зможе утримати Бахмут протягом наступних кількох днів і тижнів", - сказав він.
Навіть якщо українці все ж вийдуть з міста, Гофбауер не очікує широкомасштабного російського наступу в регіоні.
"Якщо Бахмут впаде, я припускаю, що, як і в останні кілька місяців, ми, ймовірно, не матимемо у глибині російських військ, які мають достатню підготовку, техніку і сили для того, щоб здійснити тут повномасштабний наступ", - сказав генерал.
Британська розвідка 4 березня повідомляла, що українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, в місті та його околицях точаться інтенсивні бої.