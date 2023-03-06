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Падіння Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни - глава Пентагону

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 12:54

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що  місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

Про це він сказав під час візиту до Йорданії, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне і оперативне", - сказав Остін журналістам, додавши, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме.

"Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", - додав Остін.

Нагадаємо, генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер вважає, що місто Бахмут не впаде найближчим часом.

Британська розвідка 4 березня повідомляла, що українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, в місті та його околицях точаться інтенсивні бої.

Теми: БахмутРосіявійна
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