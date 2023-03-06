"Вибір гинути на війні": стендапер Щегель вибачився, бо "зводять з розуму" погрози

Стендап-комік Андрій Щегель, який утік з України через дозвіл Мінкульту і сказав, що українці самі зробили вибір "гинути на війні", опублікував відео-вибачення, де заявив, що його слова вирвали з контексту і він не те мав на увазі.

Джерело: Youtube

Пряма мова: "Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме "гинути на війні" і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей.

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Пропоную вам повністю передивитись інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги.

Я в жодному разі не відчуваю зневаги до всіх українців. Останнє відео моєї емоційної і імпульсивної промови, шматком викладене в інтернет і абсолютно вирване з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи і вбивством впродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму.

Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але пошук ворогів і полювання на відьом вийшло за межі розумного.

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Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас і вважаю, що той хто каже неприємну правду набагато безпечніший за того, хто каже, те що люди хочуть почути. У України є справжні вороги. І це точно не я".

Деталі: При цьому Щегель звинуватив ЗМІ у тому, що вони розповсюдили новини із його висловлюваннями і "породили непорозуміння і ненависть".

Нещодавно Щегель заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що мав три повістки в армію, оскільки вважає себе "вільною людиною".

Після хвилі хейту та обурення суспільства він оскандалився із новою заявою.

Зокрема, Україну він назвав "й**аним цирком із попаяними дебілами у яких нема шансів на цивілізоване життя". Він заявив, що ніколи не повернеться в країну і основний мотиватор цього – український народ.

Щегель вважає, що основна причина обурення суспільства "грунтується на заздрості" і тепер він може отримати політичний притулок у багатьох країнах.

Українських коміків він назвав "сцикливими п**арасами".

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