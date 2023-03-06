Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: його підрозділ перемістили на схід, у ЗСУ кажуть – планово

До Української правди звернулися родичі загиблого поблизу українсько-білоруського кордону військовослужбовця тероборони Волині Сергія Панасюка і повідомили, що підрозділ, в якому служив Панасюк, раптово перевели під Бахмут. У рідних виникли підозри, що це пов’язане з тим, що правду про обставини смерті солдата хочуть приховати. У ЗСУ кажуть – передислокація планова.

Джерело: родичі загиблого та інших бійців з його підрозділу в коментарі "Українській правді", відповідь Північного об’єднаного пресцентру ЗСУ на запит "Української правди"

Деталі: За словами рідних військових, 1 березня, за кілька днів після загибелі Панасюка (військовий загинув вранці 25 лютого – ред.), його побратимів терміново почали перекидати на бахмутський напрямок. За їх словами, бійців "перевозили з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідними".

Також родичі кажуть, що солдатів відправили без належного екіпірування, тож їм довелося терміново повідкривати збори на тепловізори, амуніцію і т.д.

Крім того, за словами рідних, деяким бійцям сказали, що їх везуть на полігон у Житомирській області, а іншим – що на Запоріжжя. Але всі вони потрапили на Бахмутський напрямок.

Українська правда з цього приводу звернулася з запитами до Генштабу ЗСУ та до Об’єднаних сил ЗСУ.

У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ повідомили УП, що військову частину A7062, в якій служив Сергій Панасюк, дійсно передислокували на схід, але зробили це планово, і це переміщення ніяк не пов’язане з інцидентом поблизу кордону.

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Дослівно з відповіді на запит: "Передислокація військової частини A7062 здійснювалась планово відповідно до рішення керівництва Збройних Сил України, з метою заміни рівнозначного підрозділу Сил територіальної оборони, який виконав бойове завдання на сході України та потребував відповідної заміни (ротації), забезпечення оборони та відсічі збройної агресії Російської Федерацїі проти України на інших напрямках".

Деталі: У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ підкреслили, що на ухвалення рішення щодо залучення військової частини A7062 до виконання бойових завдань на сході України інцидент з загибеллю бійця неподалік від кордону з Білоруссю ніяк не вплинув.

Повідомляється, що зазначений підрозділ заздалегідь та в плановому порядку було переміщено до місця виконання бойового завдання на схід України. А рішення про переміщення особового складу військової частини A7062 приймалося з огляду на "високий рівень вмотивованості, навченості та забезпеченості підрозділу".

У пресцентрі зазначили, що упродовж 2022-2023 років з особовим складом підрозділу проводилась індивідуальна та колективна підготовка, рівень якої "є достатнім для виконання бойових завдань".

На запитання, чи проходили бійці медогляд перед відправкою на фронт, у відповіді на запит нагадали, що "медичний огляд проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище" і що обов’язковим є медогляд лише в окремих випадках, як то прийняття на військову службу за контрактом чи у разі вирішення питання щодо залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік.

У Північному об’єднаному пресцентрі ЗСУ повідомили, що на момент вибуття військової частини A7062 в зону виконання бойових завдань "жоден військовослужбовець скарг на стан здоров'я не висловлював і за медичною допомогою до лікарів медичного пункту військової частини не звертався".

Також у відповіді на запит додали, що "протягом року військовослужбовці зі скаргами на стан здоров'я направлялися на обстеження, лікування ї скеровувалися на військово-лікарську комісію при Луцькому військовому шпиталі". А в разі скарг військовослужбовців віком старше 50 років на стан здоров'я – їх направляли "на поглиблене медичне обстеження в районні лікарні за місцем дислокації підрозділів".

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