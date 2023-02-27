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На кордоні з Білоруссю загинув боєць ТРО, розпочато розслідування

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 10:35
На кордоні з Білоруссю загинув боєць ТРО, розпочато розслідування
колаж "Суспільного"

На українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк, обставини смерті розслідуються.

Джерело: речник бригади ТРО Волині Сергій Хомінський у коментарі "Суспільному"

Деталі: 26 лютого в селі Сільце Ратнівської громади попрощалися з молодшим сержантом.

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Зі слів Хомінського, військовий загинув на світанку (25 лютого –ред.). За яких обставин це сталося наразі з'ясовують. "Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади", – зазначив речник бригади.

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.

У соцмережах з'явилася неперевірена інформація про нібито ворожий обстріл з боку Білорусі. Прикордонний комітет РБ заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.

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Теми: війна
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