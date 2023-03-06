У Білорусі Тихановській дали 15 років колонії

Білоруський "суд" присудив лідерці опозиції Світлані Тихановській 15 років колонії у справі координаційної ради.

Джерело: білоруське державне видання "Белта"

Деталі: Зазначається, що усіх обвинувачених визнано винними у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створенні екстремістського формування та керівництві таким формуванням; публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, зокрема на застосування заходів обмежувального характеру щодо Білорусі".

Їх також визнано винними в умисних діях, спрямованих на розпалювання нібито "соціальної ворожнечі".

Іншого члена координаційної ради засудили на 18 років.

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