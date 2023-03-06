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У Білорусі Тихановській дали 15 років колонії

Роман ПетренкоПонеділок, 6 березня 2023, 13:31
У Білорусі Тихановській дали 15 років колонії
фото: тихановська у фб

Білоруський "суд" присудив лідерці опозиції Світлані Тихановській 15 років колонії у справі координаційної ради.

Джерело: білоруське державне видання "Белта"

Деталі: Зазначається, що усіх обвинувачених визнано винними у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створенні екстремістського формування та керівництві таким формуванням; публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, зокрема на застосування заходів обмежувального характеру щодо Білорусі".

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Їх також визнано винними в умисних діях, спрямованих на розпалювання нібито "соціальної ворожнечі".

Іншого члена координаційної ради засудили на 18 років.

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Нагадаємо: 

  • Під час протестів у Білорусі в 2020 році опозиція сформувала координаційну раду і вимагала перевиборів.
  • Лукашенко тоді заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

Теми: ТихановськаБілорусьпропагандамітинги
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