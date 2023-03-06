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Росія відмовилась розкривати ОБСЄ дані про свої збройні сили

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 17:44

Росія відмовилась від виконання своїх зобов’язань за так званим Віденським документом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), який передбачає щорічний обмін між 57 його учасниками даними про збройні сили, оборонне планування та військові бюджети.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію в коментарі виданню РБК підтвердив очільник російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

Про своє рішення Москва повідомила ще 16 січня 2023 року, коли Костянтин Гаврилов надіслав відповідного листа представнику Боснії і Герцеговини Сініше Бенцуну, який був головою Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

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У ньому йдеться про те, що Москва не надаватиме інформацію про свої збройні сили за 2023 рік, як того вимагає розділ I Віденського документа, через рішення Чехії "призупинити свої зобов'язання щодо Росії", а також із заявою України про її "відмову брати участь у щорічному обміні військовою інформацією у 2023 році" і направляти відповідні повідомлення.

"Ключовий принцип дипломатії – це принцип взаємності. Ми просто не могли допустити, щоб у разі передання даних про російські збройні сили наша інформація потрапила до згаданих держав", – заявив РБК Гаврилов.

Паралельно Росія звинуватила низку держав у порушенні Віденського документа: наприклад, Болгарія, Польща та Франція нібито не запросили Росію на свої військові бази, а Нідерланди, стверджує Москва, виключили РФ зі списку країн, які отримують від них повідомлення про збройні сили.

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Американська Асоціація з контролю над озброєннями, яка перша повідомила про відмову Росії виконувати Віденський документ ОБСЄ, зазначає, що станом на лютий 2023 року інформацію про свою військову діяльність надали 50 країн, з них чотири – Вірменія, Монголія, Польща та Україна – зробили це із затримкою.

Водночас це не перший випадок, коли Москва відмовляється виконувати відповідні зобов’язання. У 2021 році РФ проігнорувала запит від України щодо роз’яснень військової діяльності біля її кордонів, наполягаючи на тому, що "не зобов'язана" це робити.

А на початку 2022 року, перед початком повномасштабної війни проти України, Росія оголосила, що більше не прийматиме візитів для верифікації інформаційної частини обміну даними та інспекцій визначених районів для спостереження за військовою діяльністю через пандемію COVID-19.

Теми: РосіяОБСЄЗбройні сили
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