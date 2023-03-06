Розстріл українського військового буде розслідувати СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін у Facebook

Пряма мова: "Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора".

Деталі: Костін наголосив, що закони стосуються навіть війни, водночас російський режим систематично нехтує нормами міжнародного права.

Пряма мова: "Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом".

Більше деталей: У той же час міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся у Twitter до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом "розпочати негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину в межах МКС".

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Що передувало: 6 березня українське суспільство обурив відеозапис, на якому вочевидь російські військові розстрілюють безбройного українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Ця подія викликала неабиякий резонанс. Відреагував і президент Володимир Зеленський. Він запостив у соцмережах лише три фрази: "Герою слава! Героям слава! Слава Україні!"