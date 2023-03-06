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Розстріл українського військового буде розслідувати СБУ

Євген КізіловПонеділок, 6 березня 2023, 20:53
Розстріл українського військового буде розслідувати СБУ
український військовий перед розстрілом, скриншот

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін у Facebook

Пряма мова: "Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора".

Деталі: Костін наголосив, що закони стосуються навіть війни, водночас російський режим систематично нехтує нормами міжнародного права.

Пряма мова: "Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом".

Більше деталей: У той же час міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся у Twitter до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом "розпочати негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину в межах МКС".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 6 березня українське суспільство обурив відеозапис, на якому вочевидь російські військові розстрілюють безбройного українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Ця подія викликала неабиякий резонанс. Відреагував і президент Володимир Зеленський. Він запостив у соцмережах лише три фрази: "Герою слава! Героям слава! Слава Україні!"

Теми: СБУвійна
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