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Кулеба закликає прокурора МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 20:12

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Жахливе відео із беззбройним українським військовополоненим, страченим російськими військами лише за те, що він сказав "Слава Україні". Ще один доказ того, що ця війна є геноцидом", – зазначив міністр.

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"Вкрай важливо, щоб прокурор МКС Карін Хан розпочав негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину в межах Міжнародного кримінального суду. Винні мають постати перед правосуддям", – додав він.

У понеділок українське суспільство обурив відеозапис, на якому вочевидь російські військові розстрілюють безбройного українського військовополоненого після його слів "Слава Україні". Ця подія викликала неабиякий резонанс.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"

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Теми: Кулеба ДмитроМЗСвоєнні злочинисуд
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