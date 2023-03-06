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Прикордонники показали, як знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 березня 2023, 22:56
Прикордонники показали, як знищили штурмовиків Вагнера у Бахмуті
Фото: скін з відео ДПСУ

Українські прикордонники показали, як ліквідували "вагнерівців"-штурмовиків у Бахмуті Донецької області.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби 

Дослівно: "Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. 

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Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників".

Деталі: У ДПСУ уточнили, що відео зняте в Бахмуті.

Теми: БахмутПрикордонна службаВагнервійна
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