Прикордонники показали, як знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті
Понеділок, 6 березня 2023, 23:56
Українські прикордонники показали, як ліквідували "вагнерівців"-штурмовиків у Бахмуті Донецької області.
Джерело: пресслужба Держприкордонслужби
Дослівно: "Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити.
Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників".
Деталі: У ДПСУ уточнили, що відео зняте в Бахмуті.
Прикордонники показали, як знищили штурмовиків “Вагнера” у Бахмуті pic.twitter.com/ORcz0vea5Q— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 6, 2023
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