Українські прикордонники показали, як ліквідували "вагнерівців"-штурмовиків у Бахмуті Донецької області.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один з опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити.

Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників".

Деталі: У ДПСУ уточнили, що відео зняте в Бахмуті.

Прикордонники показали, як знищили штурмовиків “Вагнера” у Бахмуті pic.twitter.com/ORcz0vea5Q — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 6, 2023