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США оцінюють навики українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 03:55
США оцінюють навики українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навики українських пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16.

Джерело: CNN

Дослівно: "Два українські пілоти наразі перебувають на військовій базі у США, де їхні навички перевіряють на авіасимуляторах, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками, включно з F-16".  

Деталі: Американський чиновник розповів виданню, що українські пілоти прибули в Тусон, штат Аризона, для ознайомлення в рамках постійного діалогу між українськими та американським військовими.

"Це, по суті, спілкування з персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють ВПС США", – повідомив він.

CNN відзначає, що хоча наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів, їхня присутність на базі в Аризоні може означати, що США не повністю закрили двері для надання Україні F-16.

Повідомляється, що оцінку навиків українських пілотів проводить 162 винищувальний авіаполк Національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчаннях на винищувачах F-16.

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Джерело також повідомило CNN, що незабаром ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для аналогічної оцінки і атестації.

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Теми: СШАЗбройні силиУкраїна
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