Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США оцінюють навики українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 02:55
США оцінюють навики українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навики українських пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16.

Джерело: CNN

Дослівно: "Два українські пілоти наразі перебувають на військовій базі у США, де їхні навички перевіряють на авіасимуляторах, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками, включно з F-16".  

Реклама:

Деталі: Американський чиновник розповів виданню, що українські пілоти прибули в Тусон, штат Аризона, для ознайомлення в рамках постійного діалогу між українськими та американським військовими.

"Це, по суті, спілкування з персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють ВПС США", – повідомив він.

CNN відзначає, що хоча наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів, їхня присутність на базі в Аризоні може означати, що США не повністю закрили двері для надання Україні F-16.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що оцінку навиків українських пілотів проводить 162 винищувальний авіаполк Національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчаннях на винищувачах F-16.

Джерело також повідомило CNN, що незабаром ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для аналогічної оцінки і атестації.

Що цьому передувало:

Теми: СШАЗбройні силиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
У парламенті Швейцарії відхилили одну з пропозицій дозволити реекспорт зброї в Україну
Прикордонники показали, як знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті
Чехія хоче викупити у Швейцарії Leopard 2
РФ хоче захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою – Держдеп США
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: