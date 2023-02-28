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У Конгресі США назвали можливу відправку F-16 в Україну "не дуже мудрим використанням ресурсів"

Вівторок, 28 лютого 2023, 19:12

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США визначив, що можливість відправки винищувачів F-16 в Україну "не є мудрим використанням ресурсів, необхідних для перемоги у війні".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

"Чесна правда полягає в тому, що вартість спроб доставити F-16 в Україну, навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю систему озброєнь, і витратимо на це весь наш час і всі наші ресурси, в кращому випадку ми зможемо доставити кілька діючих F-16 в Україну протягом року, можливо, восьми місяців, якщо ми дійсно наполягатимемо на цьому", - заявив член комітету Адам Сміт, демократ з Вашингтона, під час слухань, присвячених Україні.

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Сміт додав, що F-16 буде "боротися за виживання" на полі бою.

"Треба не просто тренувати пілотів. Ви повинні навчити механіків, ви повинні мати аеродроми, які можуть прийняти F-16, і ви повинні мати запасні частини, щоб змусити його працювати" – зазначив він.

У той час як деякі республіканські законодавці погрожують заблокувати майбутню допомогу Україні, невелика група членів Палати представників від Республіканської партії, які нещодавно відвідали країну, пообіцяла розглянути список ключових видів озброєнь та інших предметів першої необхідності під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили CNN джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

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Зеленський, який зустрівся з головою комітету у закордонних справах Палати представників Майклом Макколом і чотирма іншими членами Палати представників від Республіканської партії, повідомив, що планує надіслати список озброєнь, що включає винищувачі F-16, які, на його думку, необхідні для прискорення завершення війни з Росією.

В той же час і президент Джо Байден, і генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше виступали проти передачі винищувачів через побоювання, що він може призвести до ескалації конфлікту.

Минулого тижня генерал Крістофер Каволі, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі і голова європейського командування США, сказав 10 законодавцям від Республіканської партії на закритому брифінгу, що F-16 допоможуть Україні перемогти. На запитання, чи це так, Каволі відповів "так", сказало джерело, підтвердивши деталі, про які вперше повідомило видання Politico.

Хоча коментарі Каволі виходять за рамки того, що вищі посадові особи США говорили публічно, вони також відображають розбіжності в поглядах всередині Пентагону, зокрема, розкол з більш обережним підходом Міллі, який вже давно остерігається будь-якого кроку, що може спровокувати ескалацію з боку Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден "поки що" виключив можливість відправки сучасних американських винищувачів Україні, незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського.

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