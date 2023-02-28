Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Конгресі США назвали можливу відправку F-16 в Україну "не дуже мудрим використанням ресурсів"

Вівторок, 28 лютого 2023, 20:12

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США визначив, що можливість відправки винищувачів F-16 в Україну "не є мудрим використанням ресурсів, необхідних для перемоги у війні".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

"Чесна правда полягає в тому, що вартість спроб доставити F-16 в Україну, навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю систему озброєнь, і витратимо на це весь наш час і всі наші ресурси, в кращому випадку ми зможемо доставити кілька діючих F-16 в Україну протягом року, можливо, восьми місяців, якщо ми дійсно наполягатимемо на цьому", - заявив член комітету Адам Сміт, демократ з Вашингтона, під час слухань, присвячених Україні.

Сміт додав, що F-16 буде "боротися за виживання" на полі бою.

"Треба не просто тренувати пілотів. Ви повинні навчити механіків, ви повинні мати аеродроми, які можуть прийняти F-16, і ви повинні мати запасні частини, щоб змусити його працювати" – зазначив він.

У той час як деякі республіканські законодавці погрожують заблокувати майбутню допомогу Україні, невелика група членів Палати представників від Республіканської партії, які нещодавно відвідали країну, пообіцяла розглянути список ключових видів озброєнь та інших предметів першої необхідності під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили CNN джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

Зеленський, який зустрівся з головою комітету у закордонних справах Палати представників Майклом Макколом і чотирма іншими членами Палати представників від Республіканської партії, повідомив, що планує надіслати список озброєнь, що включає винищувачі F-16, які, на його думку, необхідні для прискорення завершення війни з Росією.

ВІДЕО ДНЯ

В той же час і президент Джо Байден, і генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше виступали проти передачі винищувачів через побоювання, що він може призвести до ескалації конфлікту.

Минулого тижня генерал Крістофер Каволі, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі і голова європейського командування США, сказав 10 законодавцям від Республіканської партії на закритому брифінгу, що F-16 допоможуть Україні перемогти. На запитання, чи це так, Каволі відповів "так", сказало джерело, підтвердивши деталі, про які вперше повідомило видання Politico.

Хоча коментарі Каволі виходять за рамки того, що вищі посадові особи США говорили публічно, вони також відображають розбіжності в поглядах всередині Пентагону, зокрема, розкол з більш обережним підходом Міллі, який вже давно остерігається будь-якого кроку, що може спровокувати ескалацію з боку Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден "поки що" виключив можливість відправки сучасних американських винищувачів Україні, незважаючи на неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського.

Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: заслухав Залужного і Буданова

відеоУ Лукашенка заявляють, що з А-50 все в порядку і публікують "свіжі відео". "Гаюн" спростовує

Мера Полтави Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно

відеоБілоруси показали відео з дрона, який сів на російський літак в Мачулищах

фотоЛьовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"

Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни

Усі новини...
Останні новини
23:56
У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці: шукали "українську ДРГ"
23:53
У Нідерландах місцеві жителі добились виселення почесного консула РФ
23:49
Ілону Маску не дозволили тестувати чипи на людях
23:47
фото, відеоОбраний президент Чехії хоче й далі їздити на мотоциклі після вступу на посаду
23:40
Секретар РНБО прогнозує, що РФ лусне як "херсонський кавун" і пригадав Путіну слова про "воєнторги"
23:26
Всеукраїнський рейтинг "Книжка року" назвав переможців
23:18
фото, відео"Свобода висловлення поглядів": біля посольства РФ у Фінляндії спалили портрет Путіна
23:09
Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: 1 до 7 на нашу користь
22:56
США оголосять черговий пакет військової допомоги Україні
22:49
Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас
Усі новини...