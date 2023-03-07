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У Луганську окупанти вирішили розмістити казарму в поліклініці з пацієнтами – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 06:02
У Луганську окупанти вирішили розмістити казарму в поліклініці з пацієнтами – Генштаб
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ВЕДУТЬ ВОГОНЬ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

В окупованому Луганську російські загарбники мають намір розмістити свою казарму у міській поліклініці, щоби використовувати пацієнтів для прикриття від можливих ударів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму.

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До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. Керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів".

Нагадаємо: На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.

Теми: Луганська областьГенштаб
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