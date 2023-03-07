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У Луганську окупанти вирішили розмістити казарму в поліклініці з пацієнтами – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 07:02
У Луганську окупанти вирішили розмістити казарму в поліклініці з пацієнтами – Генштаб
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ВЕДУТЬ ВОГОНЬ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

В окупованому Луганську російські загарбники мають намір розмістити свою казарму у міській поліклініці, щоби використовувати пацієнтів для прикриття від можливих ударів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму.

До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. Керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів".

Нагадаємо: На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.

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Теми: Луганська областьГенштаб
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