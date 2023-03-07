У Луганську окупанти вирішили розмістити казарму в поліклініці з пацієнтами – Генштаб
Вівторок, 7 березня 2023, 06:02
В окупованому Луганську російські загарбники мають намір розмістити свою казарму у міській поліклініці, щоби використовувати пацієнтів для прикриття від можливих ударів.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму.
Реклама:
До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. Керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів".
Нагадаємо: На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.