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Україна продовжить битву за Бахмут, щоб підірвати найкращі сили "Вагнера" – ISW

Вівторок, 7 березня 2023, 07:59
Україна продовжить битву за Бахмут, щоб підірвати найкращі сили Вагнера – ISW
РУЙНУВАННЯ У БАХМУТІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили оборони України продовжать бої за Бахмут, щоби виснажити елітні підрозділи ПВК "Вагнер", вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті наголошують, що боротьба за Бахмут стала для України стратегічно важливою через склад російських сил, які дислокуються в районі міста.

Зазначається, що у повідомленнях деяких західних медіа нещодавно висловлювалося припущення, що Україна витрачає елітні війська і дефіцитне обладнання в основному на новобранців ПВК "Вагнер", які є "гарматним м'ясом". Експерти ISW вважають, що таке зауваження загалом є справедливим, водночас наголошуючи, що резерв російських в'язнів, придатних для бойових дій, не є безмежним, і ліквідація десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що їх не використають для більш важливих боїв.

При цьому ISW звертає увагу на те, що російські сили під Бахмутом нещодавно змінили тактику і залучили до бойових дій більш високоякісні спецпідрозділи та елементи регулярних військ.

"ПВК "Вагнер", як і раніше, ймовірно, використовує ув'язнених для операцій у Бахмуті, хоча і набагато обмеженішою мірою, ніж у попередні місяці, через величезні втрати, яких зазнали новобранці під час лобових атак. Але тепер "Вагнер" кинув у бій ще й своїх найкращих солдатів, і саме їх знищують разом із новобранцями.

Бахмутська битва може серйозно підірвати найкращі сили "Вагнера". Засновник ПВК Євген Пригожин, судячи з його нещодавніх заяв, мабуть, побоюється, що Міноборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця "Вагнера"", – зазначає ISW.

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Аналітики переконані, що серйозна деградація або знищення елітних бойових сил ПВК "Вагнер" матиме позитивні наслідки за межами поля бою.

"Нанесення серйозної шкоди впливу і репутації Пригожина, одного з найрадикальніших російських націоналістів, було б важливим досягненням з точки зору довгострокових перспектив відновлення розсудливості в Росії. Це в інтересах США, а також в інтересах України, і вона піднімає ставки в битві за Бахмут", – пишуть експерти ISW.

Теми: БахмутВагнерЗбройні сили
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