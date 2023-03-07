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Польський генерал: оборона Бахмута корисна для України, але з його втратою нічого не станеться

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 10:15

Польський генерал, колишній голова Бюро нацбезпеки Станіслав Козей вважає, що у разі втрати Бахмута Україною нічого не станеться, в той самий час поразка росіян у Бахмуті була б для РФ катастрофою.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі Polsat.

Станіслав Козєй заявив, що довіряє рішенням українського командування.

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"Битва за Бахмут трактується по-різному з російської сторони і по-різному з української сторони. Українці ставляться до Бахмута як до місця, де вони можуть завдати росіянам величезних втрат. І поки вони можуть завдавати цих втрат, поки росіяни хвилями атакують Бахмут, а українці захищаються і можуть розстрілювати ці наступаючі російські хвилі, то з військової точки зору є сенс захищати цей Бахмут", - сказав генерал.

"Україна не дивиться на Бахмут так політично, пропагандистськи і навіть стратегічно, тому що це місце не має якогось величезного стратегічного значення, в тому сенсі, що (якщо) вони втратять Бахмут, Україна буде відкрита для подальшого російського вторгнення", - зазначив він.

Натомість, за його словами, росіяни дивляться на Бахмут більше з політично-пропагандистської точки зору.

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"Для Росії це певний символ, який тривалий час піариться. Якщо росіянам не вдасться його захопити, для них це буде катастрофа, поразка. З іншого боку, якщо вони його захоплять, то зможуть похвалитися, що ось ми завоювали важливе місце, ми перемагаємо", - сказав Козей.

Він додав, що нещодавнє рішення українського командування і президента захищатися далі є зрозумілим.

За його оцінкою, у Бахмуті росіяни зазнають більших втрат.

"Це бої в місті, урбанізованій місцевості, яка завжди більш сприятлива для того, хто обороняється. Той, хто обороняється, завжди може сховатися в цих будівлях, може використовувати інфраструктуру, маючи, можна сказати, таку "природну броню" в цьому місті. Нападник повинен вийти, підняти себе з цих окопів, якщо вони у нього є, рухатися вперед і виявити себе", - зазначив Козей.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.

Теми: БахмутПольща
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