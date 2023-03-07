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У Кабміні назвали зарплату Шмигаля за січень

Ольга Кириленко, Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 11:19
У Кабміні назвали зарплату Шмигаля за січень
Денис Шмигаль. Фото з сайту КМУ

У січні 2023 року прем’єр-міністру України Денису Шмигалю нарахували 76 270 гривень зарплати. 

Джерело: відповідь секретаріату Кабінету міністрів на запит "Української правди"

Деталі: З цієї суми у понад 76 тисяч гривень Шмигаль сплатив 14 872 гривні податків (13 728 ПДФО і 1 444 військового збору) і по факту отримав 61 397 гривень.

За аналогічний місяць попереднього 2022 року Шмигалю нарахували трохи менше – 70 970 гривень або 57 130 гривень "на руки".

Усім віце-прем’єрам уряду в січні 2023 нарахували приблизно однакові виплати – на рівні 75-76 тисяч гривень. Ця сума включає в себе оклад, податки, а в декого – кошти за відрядження та відпустки. 

Точні нараховані суми виглядають так:

  • першій віце-прем’єрці, міністерці економіки Юлії Свириденко – 75 854 гривні,
  • віце-прем’єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній – 76 270 гривень,
  • віце-прем’єрці, міністерці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук – 76 528 гривень,
  • віце-прем’єру, міністру з цифрової трансформації Михайлу Федорову – 76 328 гривень,
  • віце-прем’єру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову – 76 270 гривень.
  • міністру Кабінету міністрів Олегу Немчінову – 76 270 гривень.
 
скриншот з відповіді Кабміну на запит УП

Якщо ж говорити суто про посадовий оклад, тобто фіксовану суму виплат, яку щомісяця нараховують прем’єру і віце-прем’єрам (до вирахування податків), то найбільшу суму мають Шмигаль, Стефанішина та Немчінов – по 76 270 гривень. Найменшу – Свириденко, 37 152 гривні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Майже всі депутати Верховної Ради отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці".  
  • 1 лютого в Україні змінилися правила нарахування грошових виплат для військовослужбовців та загалом Сил оборони. Військові, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, не отримуватимуть додаткову щомісячну виплату у 30 тисяч гривень. 

Теми: Кабінет міністрівШмигаль зарплати
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