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30 тисяч для військових: з 1 лютого зміниться порядок виплат

Альона Мазуренко Вівторок, 31 січня 2023, 13:58
30 тисяч для військових: з 1 лютого зміниться порядок виплат
фото: Генштаб

З 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасують додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень. Водночас, військовим планують підняти зарплатню.

Джерело: спільна заява Сил безпеки та оборони країни, сайт Міноборони, поінформовані співрозмовники УП

Дослівно заява: "Бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї.

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Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій".

Деталі: Зміниться підхід до виплати 30 тисяч грн. Її скасують для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.

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Водночас, співрозмовники УП уточнили, що виплати в 30 тисяч грн збережуть для військових, які виконують завдання сході, півдні та півночі країни. Зокрема, для тих, хто перебуває у матеріально-технічному забезпеченні, тощо. 

Крім того, військовослужбовцям планують збільшити розмір місячної зарплатні, щоб мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби становив не менше ніж 20 100 гривень.

Для осіб рядового і начальницького складу ДСНС та Нацполіції – на рівні не менше ніж 17 тисяч гривень.

Порядок виплат грошової винагороди змінюється з 1 лютого 2023 року.

Таке рішення у спільній заяві військових аргументують необхідністю оптимізувати видатки Держбюджету та встановленням справедливої фінансової нагороди для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях.

Адже наразі усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткові 30 тис. гривень: "Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати - 30 тисяч гривень".

Зазначається, що тепер виплати "напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують".

Таким чином, військові, в залежності від специфіки бойових завдань та місця свого перебування, будуть отримувати: 

  • Передова: зп +100 тисяч за бойові завдання;
  • Передова-тил, південь, північ: зп +30 тисяч грн виплати;
  • Усі решта: зп.

Теми: Збройні силизарплативійнадержбюджет
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