У січні Резнікову нарахували більше 100 тисяч гривень зарплати
Вівторок, 7 березня 2023, 10:25
У січні 2023 року міністру оборони України Олексію Резнікову нарахували 106 801 гривню зарплати.
Джерело: відповідь Департаменту соціального забезпечння Міноборони на запит УП
Деталі: До суми в понад 106 тисяч гривень увійшов посадовий оклад на 69 336 гривень, 13 867 гривень надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, 13 867 гривень надбавки за роботу експертом з питань державної таємниці та 9 730 гривень за відрядження.
Реклама:
Щомісячної премії та допомоги для вирішення соціально-побутових питань Резніков не отримував.
З урахуванням податків з понад 106 тисяч гривень "на руки" міністр оборони отримав 85 975 гривень.
За аналогічний місяць минулого року Резніков отримав дещо меншу суму – 99 358 гривень або 79 983 гривень "на руки".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Майже всі депутати Верховної Ради отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці".
- 1 лютого в Україні змінилися правила нарахування грошових виплат для військовослужбовців та загалом Сил оборони. Військові, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, не отримуватимуть додаткову щомісячну виплату у 30 тисяч гривень.