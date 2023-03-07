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У січні Резнікову нарахували більше 100 тисяч гривень зарплати

Ольга КириленкоВівторок, 7 березня 2023, 10:25
У січні Резнікову нарахували більше 100 тисяч гривень зарплати
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

У січні 2023 року міністру оборони України Олексію Резнікову нарахували 106 801 гривню зарплати.

Джерело: відповідь Департаменту соціального забезпечння Міноборони на запит УП

Деталі: До суми в понад 106 тисяч гривень увійшов посадовий оклад на 69 336 гривень, 13 867 гривень надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, 13 867 гривень надбавки за роботу експертом з питань державної таємниці та 9 730 гривень за відрядження.

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Щомісячної премії та допомоги для вирішення соціально-побутових питань Резніков не отримував.

З урахуванням податків з понад 106 тисяч гривень "на руки" міністр оборони отримав 85 975 гривень

За аналогічний місяць минулого року Резніков отримав дещо меншу суму – 99 358 гривень або 79 983 гривень "на руки".

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Передісторія:

  • Майже всі депутати Верховної Ради отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці".  
  • 1 лютого в Україні змінилися правила нарахування грошових виплат для військовослужбовців та загалом Сил оборони. Військові, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, не отримуватимуть додаткову щомісячну виплату у 30 тисяч гривень.

Теми: Кабінет міністрівзарплати
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