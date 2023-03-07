Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У січні Резнікову нарахували більше 100 тисяч гривень зарплати

Ольга КириленкоВівторок, 7 березня 2023, 11:25
У січні Резнікову нарахували більше 100 тисяч гривень зарплати
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

У січні 2023 року міністру оборони України Олексію Резнікову нарахували 106 801 гривню зарплати.

Джерело: відповідь Департаменту соціального забезпечння Міноборони на запит УП

Деталі: До суми в понад 106 тисяч гривень увійшов посадовий оклад на 69 336 гривень, 13 867 гривень надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, 13 867 гривень надбавки за роботу експертом з питань державної таємниці та 9 730 гривень за відрядження.

Щомісячної премії та допомоги для вирішення соціально-побутових питань Резніков не отримував.

З урахуванням податків з понад 106 тисяч гривень "на руки" міністр оборони отримав 85 975 гривень

За аналогічний місяць минулого року Резніков отримав дещо меншу суму – 99 358 гривень або 79 983 гривень "на руки".

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Майже всі депутати Верховної Ради отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці".  
  • 1 лютого в Україні змінилися правила нарахування грошових виплат для військовослужбовців та загалом Сил оборони. Військові, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, не отримуватимуть додаткову щомісячну виплату у 30 тисяч гривень.

Теми: Кабінет міністрівзарплати
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін збирається вести війну проти України роками – розвідка США

фото, відеоПавел офіційно став президентом Чехії, а Земана освистали на інавгурації

Російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль

СБУ на звинувачення невизнаного Придністров'я: Провокація, зрежисована в Кремлі

фотоГУР розповіло, скільки ворожої техніки вполював "народний супутник" від Притули

Актуальність утримання Бахмута лише зростає – Сирський

Усі новини...
Кабінет міністрів
У Кабміні назвали зарплату Шмигаля за січень
Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса
У березні Кабмін підготує рішення для бюджетної стійкості громад – Зеленський
Останні новини
17:52
Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські "ТОР" та С-300
17:50
Організатори Оскара вдруге відхили заявку на виступ Зеленського
17:47
У Берліні жінкам дозволили купатися топлес у міських басейнах
17:47
Прем'єр Британії їде до Макрона обговорити Україну, оборонну співпрацю та міграцію
17:31
У Києві повністю відновили електропостачання - Кличко
17:29
Сирський: Оборонці не дали оточити Бахмут, але ситуація дуже важка
17:23
Французька косметична компанія Yves Rocher показала стандарти "чистої російської краси"
17:22
В уряді Угорщини назвали умову візиту Орбана в Україну
17:20
Кремль готує провокацію на кордоні України з Білоруссю, пошлють туди Соловйова – ГУР
17:14
Житомир повертається до графіків відключень світла через атаку росіян
Усі новини...