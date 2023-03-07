По всій Україні вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу

Влада вдруге за ранок 7 березня оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривала 20 хв.

Джерело: карта тривог

Деталі: О 12:22 сирени почали лунати у столиці та в центральних областях. А ще за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено. О 12:41 тривоги почали скасовувати. Спершу відбій пролунав у Києві, східних і західних областях. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні. Небезпека тривала 20 хв.

Передісторія:

О 10:31 ранку 7 березня по всій території України вже оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала трохи більше 20 хвилин.