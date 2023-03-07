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По всій Україні вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу

Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 12:44
По всій Україні вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу
Скриншот з alerts.in.ua

Влада вдруге за ранок 7 березня оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривала 20 хв.

Джерело: карта тривог

Деталі: О 12:22 сирени почали лунати у столиці та в центральних областях. А ще за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено. О 12:41 тривоги почали скасовувати. Спершу відбій пролунав у Києві, східних і західних областях. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні. Небезпека тривала 20 хв.

Передісторія:

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Теми: повітряна тривогавійна
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