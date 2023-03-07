Повітряну тривогу тричі вмикали через зліт винищувачів МіГ у Росії
Вівторок, 7 березня 2023, 14:50
Масштабну повітряну тривогу тричі вмикали 7 березня через зліт винищувачів МіГ-31К у Росії.
Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Наразі тричі було зафіксовано зліт російського МіГ-31К із авіабази в Саваслейці Нижегородської області РФ. Долітають до напрямку Тамбова і вертаються назад. Можливо це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" зберігається, тому вмикається тривога".
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