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Повітряну тривогу тричі вмикали через зліт винищувачів МіГ у Росії

Валентина РоманенкоВівторок, 7 березня 2023, 14:50
Повітряну тривогу тричі вмикали через зліт винищувачів МіГ у Росії
Саваслейка на карті Росії

Масштабну повітряну тривогу тричі вмикали 7 березня через зліт винищувачів МіГ-31К у Росії.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Наразі тричі було зафіксовано зліт російського МіГ-31К із авіабази в Саваслейці Нижегородської області РФ. Долітають до напрямку Тамбова і вертаються назад. Можливо це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" зберігається, тому вмикається тривога".

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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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