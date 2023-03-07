Повітряну тривогу тричі вмикали через зліт винищувачів МіГ у Росії

Масштабну повітряну тривогу тричі вмикали 7 березня через зліт винищувачів МіГ-31К у Росії.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Наразі тричі було зафіксовано зліт російського МіГ-31К із авіабази в Саваслейці Нижегородської області РФ. Долітають до напрямку Тамбова і вертаються назад. Можливо це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" зберігається, тому вмикається тривога".