По всій Україні втретє за день лунала тривога

7 березня втретє за день влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривала 25 хв.

Джерело: карта тривог

Деталі: О 14:08 сирени почали лунати у Києві і кількох центральних областях. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сигналу тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено. О 14:35 тривоги почали скасовувати. Спершу відбій пролунав центральних областях. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні. Небезпека тривала 25 хв.

Передісторія:

О 10:31 ранку 7 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала трохи більше 20 хвилин.

Вдруге сирени почали лунати о 12:22 7 березня. За 20 хв тривогу скасували.