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По всій Україні втретє за день лунала тривога

Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 13:37
По всій Україні втретє за день лунала тривога
Фото Укрінформу

7 березня втретє за день влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривала 25 хв.

Джерело: карта тривог

Деталі: О 14:08 сирени почали лунати у Києві і кількох центральних областях. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

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Звучання сигналу тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено. О 14:35 тривоги почали скасовувати. Спершу відбій пролунав центральних областях. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні. Небезпека тривала 25 хв.

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Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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