По всій Україні втретє за день лунала тривога
Вівторок, 7 березня 2023, 14:37
7 березня втретє за день влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривала 25 хв.
Джерело: карта тривог
Деталі: О 14:08 сирени почали лунати у Києві і кількох центральних областях. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.
Звучання сигналу тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Оновлено. О 14:35 тривоги почали скасовувати. Спершу відбій пролунав центральних областях. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні. Небезпека тривала 25 хв.
Передісторія:
- О 10:31 ранку 7 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала трохи більше 20 хвилин.
- Вдруге сирени почали лунати о 12:22 7 березня. За 20 хв тривогу скасували.
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