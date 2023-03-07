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NYT стверджує, що "Північні потоки" підірвали "опоненти Путіна" – не виключено, що українці

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 18:50
NYT стверджує, що Північні потоки підірвали опоненти Путіна – не виключено, що українці
ФОТО: TWITTER ЄП

Авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що, за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як стверджується в статті, нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники президента Росії Владіміра Путіна. Більш конкретної інформації про те, хто саме стояв за організацією підривів "Північних потоків", не наводиться.

"Посадовці, які ознайомилися з розвідувальними даними, заявили, що, на їхню думку, диверсанти, найімовірніше, були громадянами України або Росії, або ж і тими, й тими", – зазначається в статті The New York Times.

Також стверджується, що немає доказів причетності до нападу ані офіційної влади України або громадян США чи Британії, про що не раз говорила російська сторона, ані уряду власне Росії, яку Київ і деякі європейські країни вважали винною в підриві власних газогонів для дестабілізації енергетичного ринку в Європі.

Що стосується способу здійснення диверсії, то cпіврозмовники NYT схиляються до версії, що вибухівка була закладена на "Північні потоки" за допомогою досвідчених водолазів, які не працювали на військові або розвідувальні служби, "але не виключено, що виконавці в минулому пройшли спеціалізовану державну підготовку".

Співрозмовники видання відмовилися розкрити характер розвідданих, способи їх отримання або будь-які деталі щодо вагомості доказів, які вони містять, а також заявили, що "не мають остаточних висновків" щодо диверсій на "Північних потоках".

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Окремо NYT зазначає, що джерела "розділилися в думках щодо того, наскільки важливою є нова інформація", але висловили оптимізм, що в подальшому зможуть отримати більше інформацій про диверсії, які дозволять встановити причетних до них.

Зазначимо, що автори публікації в The New York Times у жовтні 2021 року з посиланням на американські спецслужби писали, що вбивство Дар'ї Дугіної, дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. Місця вибухів розташовані в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Вони, а також Німеччина ведуть окремі розслідування.

Як повідомлялося, після вибухів ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.

Теми: Північний потік-2диверсантиЗМІ
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