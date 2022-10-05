Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 21:31
Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ
Олександр Дугін і його донька Дар'я, фотоколаж hmarochos.kiev.ua

Американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної, дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.

Джерело: The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці

Деталі: Чиновники в США стверджують, що вони нічого не знали про підготовку такої операції, а якби і знали, то обов'язково відмовили б Україну він неї.

Реклама:

Також вони переконують, що вже дорікнули українському керівництву за смерть Дугіної.

Але, як пише видання, в українській владі заперечують свою причетність до вбивства.

В США припускають, що за ліквідацією Дугіної може стояти якась окрема частина української влади, і решта може бути не в курсі справи.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, у Пентагоні скаржаться, що Україна не завжди ділиться з США своїми планами щодо війни проти Росії.

Деякі американські чиновники вважають, що насправді метою української влади було вбивство не Дугіної, а її батька, Олександра Дугіна, який вважається ідеологом "рашизму" і "мозком Путіна". Виконавці, які підірвали авто з жінкою, думали, що вона сидітиме в машині разом з батьком.

Передісторія: 

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
  • Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
  • 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. 

Теми: ДугінСШАУкраїнавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Дугін
Ідеологу "русского мира" Дугіну оголосили підозру
Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за "злив" інформації
Зеленський заявив, що Україна не причетна до вбивства Дугіної
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: