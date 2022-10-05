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Розвідка США вважає, що за вбивством Дугіної стоїть українська влада – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 21:31
Олександр Дугін і його донька Дар'я, фотоколаж hmarochos.kiev.ua

Американські спецслужби вважають, що вбивство Дар'ї Дугіної, дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, було результатом таємної операції, проведеною кимось в українській владі.

Джерело: The New York Times із посиланням на співрозмовників в американській розвідці

Деталі: Чиновники в США стверджують, що вони нічого не знали про підготовку такої операції, а якби і знали, то обов'язково відмовили б Україну він неї.

Також вони переконують, що вже дорікнули українському керівництву за смерть Дугіної.

Але, як пише видання, в українській владі заперечують свою причетність до вбивства.

В США припускають, що за ліквідацією Дугіної може стояти якась окрема частина української влади, і решта може бути не в курсі справи.

Крім того, у Пентагоні скаржаться, що Україна не завжди ділиться з США своїми планами щодо війни проти Росії.

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Деякі американські чиновники вважають, що насправді метою української влади було вбивство не Дугіної, а її батька, Олександра Дугіна, який вважається ідеологом "рашизму" і "мозком Путіна". Виконавці, які підірвали авто з жінкою, думали, що вона сидітиме в машині разом з батьком.

Передісторія: 

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
  • Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
  • 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. 

Теми: ДугінСШАУкраїнавбивство
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