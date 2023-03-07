Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Захоплення Бахмута відкриє РФ шлях до інших міст, але ніхто не має бути оточений

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 березня 2023, 20:09
Зеленський: Захоплення Бахмута відкриє РФ шлях до інших міст, але ніхто не має бути оточений
Зеленський у Бахмуті, фото з ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області, тому українські захисники продовжуть боронити місто, однак "ніхто не має бути оточений".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України, в Донецькому напрямку.

Ось чому наші хлопці стоять там".

Деталі: За його словами, для України оборона Бахмута – тактичне рішення. Водночас Росія намагається отримали "хоч якусь перемогу", навіть зруйнувавши все в місті та вбивши місцевих жителів.

Зеленський наголосив, що якщо Росія зможе "поставити свій маленький прапорець" на вершині Бахмута, це допоможе "мобілізувати російське суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією".

У той же час президент заявив, що потрібно "в першу чергу думати про людей, і ніхто не має бути оточений".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Військові самі бачать, що ми повинні залишатися там сильними, незважаючи на те, що Росія зруйнувала все місто і все, що там було. Військові допомагали дітям, цивільним виїжджати з міста – навіть до сьогоднішнього дня люди виїжджали з Бахмута. Ми допомагали всім".

Більше деталей: СNN підкреслює, що сам Бахмут не має значної стратегічної цінності, однак його сполучення з Краматорськом і Слов'янськом – двома густонаселеними промисловими центрами на північному заході – означає, що ці міста можуть бути наступними для Росії.

Теми: ЗеленськийБахмутДонецька областьпрезидент
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Грузії на акції протесту опозиція вимагає відставки уряду та дострокових виборів

Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії

МВС Грузії заявляє, що відпустило частину затриманих на протестах

Лукашенко ввів смертну кару за держзраду

Організатори Оскара вдруге відхилили заявку на виступ Зеленського

Путін збирається вести війну проти України роками – розвідка США

Усі новини...
Зеленський
У бою під Бахмутом загинув Герой України "Да Вінчі"
МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля
Лукашенко обізвав Зеленського "гнидою" і заявив, що "виклик кинуто" 
Останні новини
02:35
СБУ затримала ексдиректора "Антонова", суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ
01:31
"Шахтар" і "Феєнорд" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
00:50
оновлено від 23:56У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі
00:25
Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії
00:16
оновленоПісля обстрілу росіян у Запоріжжі почалися проблеми зі електрикою
23:56
Перші українські капелани проходять навчання та військову підготовку
23:53
Ракетний обстріл росіян забрав життя 6 українців – Зеленський
23:28
Зеленський: глава Єврокомісії високо оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку
22:52
В ЄС сподіваються, що Косово і Сербія досягнуть остаточної угоди 18 березня
22:42
фотоНімецький Spiegel показав яхту, яку вважають пов'язаною із вибухами на "Північних потоках"
Усі новини...