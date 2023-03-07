Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на Ставку – Данілов

На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…

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На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".

Деталі: Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.

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Що передувало: Раніше стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що мав три повістки в армію, оскільки вважає себе "вільною людиною". Він пояснив, що знайшов спосіб виїхати за межі України та "пожити в комфортній психологічній обстановці", отримавши дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Мінкульту.

Щегель також додав, що вважає країну "фікцією" та не відчуває докорів сумління через те, що його співвітчизники змушені гинути на фронті. "Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути", - заявив він.

Після цієї заяви коміка Міністерство культури та інформаційної політики подало на затвердження Кабміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обов'язкове повернення в Україну.