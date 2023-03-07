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Лубінець показав "виховну бесіду" з полоненими росіянами перед обміном

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 березня 2023, 20:41
Лубінець показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном
Фото: Скрін з відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео "виховної бесіди" з російськими військовополоненими, яких повернули до Росії в рамках обміну у вівторок.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram 

Пряма мова: 

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– Я представляю секретаря уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є? 

– Ні (російською- ред.)

– Відсутні? Скарг немає? Поводились з вами нормально? Харчування?

ВІДЕО ДНЯ

– Так.

– Сподіваюсь, ми більше не побачимось?

– Ні.

– Обіцяєте, хлопці? 

– Так.

– У вас такий самий інститут (уповноваженого з прав людини - ред.) є в Росії. Ним керує Москалькова Тетяна Миколаївна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захотять сюди відправити, ви маєте право до неї звернутись. Вона готова вам допомагати. Сподіваюсь, так і буде. Так?

– Так. 

Деталі: Лубінець назвав такий формат бесіди "традиційним". 

Передісторія:

  • 7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією, Київ повернув 130 захисників.

Теми: обміномбудсмен
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