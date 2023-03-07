Лубінець показав "виховну бесіду" з полоненими росіянами перед обміном
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео "виховної бесіди" з російськими військовополоненими, яких повернули до Росії в рамках обміну у вівторок.
Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram
Пряма мова:
– Я представляю секретаря уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є?
– Ні (російською- ред.)
– Відсутні? Скарг немає? Поводились з вами нормально? Харчування?
– Так.
– Сподіваюсь, ми більше не побачимось?
– Ні.
– Обіцяєте, хлопці?
– Так.
– У вас такий самий інститут (уповноваженого з прав людини - ред.) є в Росії. Ним керує Москалькова Тетяна Миколаївна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захотять сюди відправити, ви маєте право до неї звернутись. Вона готова вам допомагати. Сподіваюсь, так і буде. Так?
– Так.
Деталі: Лубінець назвав такий формат бесіди "традиційним".
“Обіцяйте, що ми більше не побачимось”: Лубінець показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном pic.twitter.com/KtiB4pqDVM— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 7, 2023
Передісторія:
- 7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією, Київ повернув 130 захисників.