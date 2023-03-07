Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео "виховної бесіди" з російськими військовополоненими, яких повернули до Росії в рамках обміну у вівторок.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова:

– Я представляю секретаря уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є?

– Ні (російською- ред.)

– Відсутні? Скарг немає? Поводились з вами нормально? Харчування?

– Так.

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– Сподіваюсь, ми більше не побачимось?

– Ні.

– Обіцяєте, хлопці?

– Так.

– У вас такий самий інститут (уповноваженого з прав людини - ред.) є в Росії. Ним керує Москалькова Тетяна Миколаївна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захотять сюди відправити, ви маєте право до неї звернутись. Вона готова вам допомагати. Сподіваюсь, так і буде. Так?

– Так.

Деталі: Лубінець назвав такий формат бесіди "традиційним".

“Обіцяйте, що ми більше не побачимось”: Лубінець показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном pic.twitter.com/KtiB4pqDVM — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 7, 2023

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