Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відбувся новий обмін полоненими: 130 на 90

Олена РощінаВівторок, 7 березня 2023, 15:27
Відбувся новий обмін полоненими: 130 на 90
Повернення 130 героїв України з російського полону, фото з Telegram Андрія Єрмака

7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією, Київ повернув 130 захисників.

Джерело: РИА Новости, Міноборони Росії, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, омбудсман Дмитро Лубінець, відео СБУ

Деталі: Міністерство оборони Росії повідомило, що у вівторок із підконтрольної Києву території повернуто 90 російських військовослужбовців. Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

Реклама:

Згодом українська сторона підтвердила обмін.

 

Пряма мова Єрмака: "Черговий обмін полоненими – нам вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі". Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку". 

Деталі: Більшість із людей, яких Україна повернула 7 березня, мають важкі поранення.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїн Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та 8 представників Державної спеціальної служби транспорту. 

 

Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.

 

Усі вони отримають медичну допомогу, зможуть відновити банківські картки та документи, зазначив Лубінець.

 

З урахуванням цих 130 людей, із російського полону вже звільнили 1993 українців.

Цьому передувало: 16 лютого Україна й Російська Федерація здійснили обмін військовополоненими у форматі 101 на 101: на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а Росії віддали 100 військовослужбовців і настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ МП у смт Ярова Миколу Зірку.

УП, оновлено
Теми: обмінполоненіУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
обмін
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: