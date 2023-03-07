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Відбувся новий обмін полоненими: 130 на 90

Олена РощінаВівторок, 7 березня 2023, 16:27
Відбувся новий обмін полоненими: 130 на 90
Повернення 130 героїв України з російського полону, фото з Telegram Андрія Єрмака

7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією, Київ повернув 130 захисників.

Джерело: РИА Новости, Міноборони Росії, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, омбудсман Дмитро Лубінець, відео СБУ

Деталі: Міністерство оборони Росії повідомило, що у вівторок із підконтрольної Києву території повернуто 90 російських військовослужбовців. Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

Згодом українська сторона підтвердила обмін.

 

Пряма мова Єрмака: "Черговий обмін полоненими – нам вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі". Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку". 

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Деталі: Більшість із людей, яких Україна повернула 7 березня, мають важкі поранення.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїн Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та 8 представників Державної спеціальної служби транспорту. 

 

Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.

 

Усі вони отримають медичну допомогу, зможуть відновити банківські картки та документи, зазначив Лубінець.

 

З урахуванням цих 130 людей, із російського полону вже звільнили 1993 українців.

Цьому передувало: 16 лютого Україна й Російська Федерація здійснили обмін військовополоненими у форматі 101 на 101: на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а Росії віддали 100 військовослужбовців і настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ МП у смт Ярова Миколу Зірку.

УП, оновлено
Теми: обмінполоненіУкраїнаРосія
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