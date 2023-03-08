Протести у Грузії: силовики відтіснили учасників акції від парламенту

У грузинському Тбілісі силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту Грузії, відтіснивши протестувальників.

Джерело: Эхо Кавказа, Interpressnews

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці, використовуючи водомет і сльозогінний газ, розігнали учасників акції протесту.

Реклама:

Раніше спецпризначенці також водометами і сльозогінним газом розігнали протестувальників на вулицях, прилеглих до парламенту.

Учасників акції безпосередньо на території, що прилягає до парламенту, наразі немає, проте вони, як і раніше, залишаються за барикадами силовиків.

Крім того, ЗМІ повідомляють про те, що біля парламенту Грузії затримали кількох учасників акції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії". У грузинській столиці Тбілісі тривають протести біля парламенту, їхні учасники застосували проти правоохоронців коктейль Молотова. Спецпризначенці своєю чергою застосували перцевий газ і водомети.

Дивіться також: Іноагенти, проблема Саакашвілі та санкції - Грузія біля точки неповернення у відносинах із Заходом.