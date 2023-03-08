Білий дім назвав причини, чому США допомагають Україні

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі озвучив причини, чому Штатам важливо й надалі допомагати Україні.

Джерело: Кірбі під час брифінгу, цитує Голос Америки

Деталі: Зокрема, високопосадовець озвучив застереження, що американцям поразка України коштувала б у майбутньому більше грошей і навіть "американської крові".

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Кірбі довелося відповідати на прохання журналіста пояснити американським виборцям, які "не повністю або не чітко розуміють, чому для Сполучених Штатів важливо так активно бути долученими до війни в Україні".

Представник Білого дому насамперед порекомендував послухати виступ президента США Джо Байдена у Варшаві, де він "дуже чітко і переконливо пояснив, чому Україна має значення і чому ця війна має значення".

А також сформулював 3 наступні причини, чому слід допомогти Україні здобути перемогу на полі бою.

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Першу причину він назвав "війна за незалежність".

"Банально, але правда, – сказав Кірбі. – Це війна за незалежність, за законне право існувати як країна. Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі".

"І нам потрібна була іноземна допомога для цього", - додав координатор Ради нацбезпеки зі стратегічної комунікації.

Друга причина, за словами посадовця, "продовольча криза і глобальний економічний ефект".

"Тих, хто може подумати, що війна в Україні настільки далеко, що це не впливає на них, я б попросив згадати літо і високі ціни на газ… подивитися загалом на економічний ефект (дій Росії – ред.), на (спричинену війною – ред.) продовольчу незахищеність глобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енергетичну незахищеність".

Насамкінець Кірбі назвав вплив зброї президента Росії Володимира Путіна на світ.

За його словами, якщо партнери "складуть руки" і просто дозволять Путіну "отримати те, що він хоче" – захопити Україну, то на цьому президент РФ не зупиниться. Якою буде його наступна ціль? – питає Кірбі. – І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?".