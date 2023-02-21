Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден у Польщі: Росія ніколи не переможе Україну

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 19:34
джо байден у польщі, Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи у Варшаві у вівторок із промовою, заявив, що союзники України не "втомляться" підтримувати її в протистоянні російській повномасштабній агресії, а Київ "ніколи не буде" переможена РФ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сумнівів бути не повинно: наша підтримка України не похитнеться, НАТО не буде розділеним, і в нас не настане втома. Жадоба й бажання Путіна до землі та влади зазнає невдачі – а любов українського народу до своєї країни візьме гору. Демократичні держави світу захищатимуть свої свободи сьогодні, завтра і завжди", – наголосив американський президент.

Байден підкреслив, що "на кону нині – свобода", а світ зрозумів, що "задовольнити апетити агресора неможливо, їм треба протистояти". "Автократи розуміють лише одне слово: ні, ні, ні! Ні, ви не захопите мою країну, не заберете мою свободу, не заберете моє майбутнє", – додав він.

Прокоментував президент США і дії російського візаві Володимира Путіна, запевнивши, що йому не вдасться досягти своїх цілей в Україні.

"Диктатор, який роками відбудовував імперію, ніколи не придушить любов народу до свободи, жорстокість ніколи не зламає волю вільних людей, а Україна ніколи не буде переможена Росією. Ніколи!" – наголосив лідер США.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва 20 лютого після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки. Під час візиту американський президент анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: БайденРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Прем’єр Іспанії анонсував передачу Україні десяти танків Leopard 2

Все пішло жахливо не так: FT дізналася, як Путін готував вторгнення в Україну

Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярда гривень

фото, відео У Лондоні на дорозі біля посольства РФ намалювали величезний прапор України

документ, оновлено від 12:58Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

відео Путін зізнався, що сам насилу б вислухав 2 години своєї балаканини

Усі новини...
Байден
Байден про Зеленського: Людина, зроблена зі сталі
США приймуть саміт НАТО у 2024 році – Байден
Байден підтвердив: Будуть нові санкції проти Росії цього тижня
Останні новини
17:56
Україна розраховує на запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії - Шмигаль
17:44
У Києві чоловіка можуть покарати за психологічне насильство щодо цивільної дружини
17:39
Рада ухвалила законопроєкт про компенсації за пошкоджене і зруйноване житло
17:37
Центральні органи влади у Німеччині 24 лютого піднімуть прапори України
17:36
Носимо на ногах по 5 кг української землі: військовий розповів про оборону Бахмута
17:34
Стартував перший мистецький аукціон від УП та "Повернись живим" для збору кримській бригаді
17:31
Маріуполь вже не є недосяжним для ЗСУ – ОК "Південь" про вибухи в місті
17:27
Російську нафту перевантажують для продажу в обхід санкцій біля узбережжя Греції - Bloomberg
17:21
Лукашенко заявив, що не бачить планів України нападати, оцінив позитивно
17:16
"Там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди" – Марія Берлінська
Усі новини...