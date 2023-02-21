Байден у Польщі: Росія ніколи не переможе Україну

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи у Варшаві у вівторок із промовою, заявив, що союзники України не "втомляться" підтримувати її в протистоянні російській повномасштабній агресії, а Київ "ніколи не буде" переможена РФ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сумнівів бути не повинно: наша підтримка України не похитнеться, НАТО не буде розділеним, і в нас не настане втома. Жадоба й бажання Путіна до землі та влади зазнає невдачі – а любов українського народу до своєї країни візьме гору. Демократичні держави світу захищатимуть свої свободи сьогодні, завтра і завжди", – наголосив американський президент.

Байден підкреслив, що "на кону нині – свобода", а світ зрозумів, що "задовольнити апетити агресора неможливо, їм треба протистояти". "Автократи розуміють лише одне слово: ні, ні, ні! Ні, ви не захопите мою країну, не заберете мою свободу, не заберете моє майбутнє", – додав він.

Прокоментував президент США і дії російського візаві Володимира Путіна, запевнивши, що йому не вдасться досягти своїх цілей в Україні.

"Диктатор, який роками відбудовував імперію, ніколи не придушить любов народу до свободи, жорстокість ніколи не зламає волю вільних людей, а Україна ніколи не буде переможена Росією. Ніколи!" – наголосив лідер США.

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Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва 20 лютого після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки. Під час візиту американський президент анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".