Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль відреагував на статті про "Північні потоки": Скоординований вкид

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 07:52
Кремль відреагував на статті про Північні потоки: Скоординований вкид
Вибух на "Північному потокові". Фото Danish Defence

В адміністрації Путіна статті про "український слід" в організації підриву газопроводів "Північні потоки" назвали "скоординованим вкидом".

Джерело: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Явно, автори теракту хочуть відвернути увагу. Явно, це скоординований вкид у ЗМІ".

Реклама:

Деталі: Прессекретар Путіна заявив, що чиновники зі США не можуть "щось припускати" з цього питання, оскільки ця країна не веде свого розслідування вибухів.

Він також додав, що Росію не допустили до розслідування цього "жахливого злочину".

Пєсков вважає, що "країни-акціонери "потоків" і ООН повинні вимагати термінового прозорого розслідування за участю всіх, хто може пролити світло".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 7 березня авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
  • А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.
  • Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатись офіційних результатів розслідування диверсій на "Північних потоках" у Балтійському морі восени 2022 року, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї.

Теми: Північний потік-2Росіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: