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Кремль відреагував на статті про "Північні потоки": Скоординований вкид

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 08:52

В адміністрації Путіна статті про "український слід" в організації підриву газопроводів "Північні потоки" назвали "скоординованим вкидом".

Джерело: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Явно, автори теракту хочуть відвернути увагу. Явно, це скоординований вкид у ЗМІ".

Деталі: Прессекретар Путіна заявив, що чиновники зі США не можуть "щось припускати" з цього питання, оскільки ця країна не веде свого розслідування вибухів.

Він також додав, що Росію не допустили до розслідування цього "жахливого злочину".

Пєсков вважає, що "країни-акціонери "потоків" і ООН повинні вимагати термінового прозорого розслідування за участю всіх, хто може пролити світло".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 березня авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
  • А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.
  • Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатись офіційних результатів розслідування диверсій на "Північних потоках" у Балтійському морі восени 2022 року, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї.

Теми: Північний потік-2Росіявибух
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