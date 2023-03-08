Кремль відреагував на статті про "Північні потоки": Скоординований вкид

В адміністрації Путіна статті про "український слід" в організації підриву газопроводів "Північні потоки" назвали "скоординованим вкидом".

Джерело: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Явно, автори теракту хочуть відвернути увагу. Явно, це скоординований вкид у ЗМІ".

Деталі: Прессекретар Путіна заявив, що чиновники зі США не можуть "щось припускати" з цього питання, оскільки ця країна не веде свого розслідування вибухів.

Він також додав, що Росію не допустили до розслідування цього "жахливого злочину".

Пєсков вважає, що "країни-акціонери "потоків" і ООН повинні вимагати термінового прозорого розслідування за участю всіх, хто може пролити світло".

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