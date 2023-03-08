На Луганщині й Харківщині росіяни наступають без успіху, на Херсонщині готують "вибори" – ОВА

Українські захисники збили безпілотник типу "Шахед" над Сумською областю ввечері 7 березня, російські загарбники минулої доби вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського в Луганській області, а також Гряниківки у Харківській області.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій про ситуація в регіонах станом на 09:00 середи 68 березня

Деталі: Сумщина: у вівторок росіяни здійснили обстріли двох територіальних громад області: Білопільської, Есманської. Було зафіксовано 45 прильотів − з мінометів та артилерії. Без втрат та руйнувань.

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Ввечері силами оборони Сумщини на півночі області були зафіксовані прольоти 2 ворожих БпЛА типу "Шахед", один із яких був збитий над територією Шосткинського району.

Чернігівщина: за минулу добу – один обстріл, Чернігівський район, із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Темирівка, Комишуваха, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Щербаки, Преображенка, Червоне, Кам'янське, Степове, Степногірськ.

ВІДЕО ДНЯ

Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

Дніпропетровська область: зранку 8 березня ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Інформація щодо наслідків та постраждалих з’ясовується.

7 березня російська армія завдала удару по Синельниківському району. Ворог відкрив вогонь з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді. Пошкоджень зазнала лінія електропередач. Наслідки атаки ще уточнюють рятувальники. Люди не постраждали.

Харківська область: на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Серед них: Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна, Западне та ін.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка і Крохмальне.

Протягом дня – під інтенсивним вогнем з мінометів, РСЗВ, танків та бойової авіації були смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих.

У с. Сніжківка Ізюмського району у вівторок 63-річний чоловік на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка" ("Лепесток"). Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках 7 березня росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського.

Здійснили артилерійські обстріли районів Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Діброви.

За даними ОВА, для поранених загарбників вже не вистачає койко-ліжок в лікарнях Луганщини. Нестачу медичних працівників росіяни вирішили організацією відряджень лікарських бригад з різних територій РФ.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: у середу зранку – обстріл міста Костянтинівка. Пошкоджено приватні будинки.

Також зранку 8 березня – артобстріл Авдіївки. Влучання по місту та промисловій зоні, в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Зранку – активізація бойових дій в районі населених пунктів Очеретинської громади: селищ Красногорівка, Кам'янка, Веселе, Водяне; артобстріл с.Красногорівка та с.Кам’янка, влучання по території селищ.

Протягом доби ворог завдавав авіаударів (тип ракет не встановлено), застосовував РСЗВ "Град", артилерію.

Під обстрілами перебували Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ "АКХЗ", промислова зона); Бахмут (житловий сектор); Костянтинівка (житловий сектор, школа); Часів Яр (житловий сектор); с.Мемрик (житловий сектор); с.Кам’янка (житловий сектор); с.Карлівка (район водосховища та околиці); с.Красногорівка (житловий сектор); с.Ласточкине (житловий сектор).

Миколаївщина: у вівторок вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали райони населених пунктів Качкарівка, Милове, Зміївка, Іванівка, Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Станіслав та місто Херсон.

За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Є постраждалі серед цивільного населення – 1 людина поранена.

З деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

На окупованій лівобережній Херсонщині окупанти продовжують фільтраційні заходи, проводять примусову паспортизацію та готують людей до виборів до Держдуми РФ.