Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Два "Шахеди" знищили вночі, один збили з автоматів і кулеметів

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 09:31
Два Шахеди знищили вночі, один збили з автоматів і кулеметів
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з gettyimages.com

Уночі 8 березня повітряники знищили 2 дрони-камікадзе "Shahed-131/136" іранського виробництва, якими окупанти атакували Україну з півночі.

Джерело: Повітряні сили ЗС України у Telegram, Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України у Facebook, речник Нацгвардії Руслан Музичук в коментарі УП

Дослівно Повітряні сили: "Опівночі 8 березня протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе "Shahed-131/136", якими окупанти атакували Україну з північного напрямку".

Реклама:

За даними Сумської ОВА, один "Шахед" був збитий над територією Шосткинського району.

Пізніше східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ повідомило, що гвардійці Шосткинського полку збили ворожий БПЛА "Герань-2" на Сумщині і оприлюднили відповідні фото.   

 
Фото НГУ

Пряма мова Музичука: "Мобільна вогнева група військовослужбовців Національної гвардії, яка чергувала на цьому напрямку, вчасно висунулась на місце, отримавши інформацію про рух ворожого БПЛА. Ціль рухалась на досить низькій висоті (приблизно 80 метрів), і маючи засоби для цілевказання і підсвічення, щільним вогнем вогнем з автоматів та кулеметів БПЛА було збито.

ВІДЕО ДНЯ

Наші бійці мають вже досвід і відпрацьовують свої дії, аби збивати дрони ефективно. Цього разу, після виставлення на позиції, з моменту виявлення цілі і до моменту її збиття дрона бійці мали лише 10 секунд. І їм вдалося це зробити".

 
Фото НГУ

Для довідки: Російські окупанти використовують назву "Герань-2" для позначення іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Вони можуть долати 1000 км та нести на собі до 45 кг осколково-фугасної маси. Станом на 6 лютого 2023 року українські захисники знищили понад 600 таких БПЛА.

Передісторія:

Теми: безпілотникиППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
безпілотники
Атака на аеродром у Пскові була з РФ: ЗМІ показали момент удару
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
"Бавовна" на День знань: під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет – джерело
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: