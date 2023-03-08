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Два "Шахеди" знищили вночі, один збили з автоматів і кулеметів

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 10:31
Два Шахеди знищили вночі, один збили з автоматів і кулеметів
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з gettyimages.com

Уночі 8 березня повітряники знищили 2 дрони-камікадзе "Shahed-131/136" іранського виробництва, якими окупанти атакували Україну з півночі.

Джерело: Повітряні сили ЗС України у Telegram, Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України у Facebook, речник Нацгвардії Руслан Музичук в коментарі УП

Дослівно Повітряні сили: "Опівночі 8 березня протиповітряною обороною знищено два іранських дрони-камікадзе "Shahed-131/136", якими окупанти атакували Україну з північного напрямку".

За даними Сумської ОВА, один "Шахед" був збитий над територією Шосткинського району.

Пізніше східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ повідомило, що гвардійці Шосткинського полку збили ворожий БПЛА "Герань-2" на Сумщині і оприлюднили відповідні фото.   

 
Фото НГУ

Пряма мова Музичука: "Мобільна вогнева група військовослужбовців Національної гвардії, яка чергувала на цьому напрямку, вчасно висунулась на місце, отримавши інформацію про рух ворожого БПЛА. Ціль рухалась на досить низькій висоті (приблизно 80 метрів), і маючи засоби для цілевказання і підсвічення, щільним вогнем вогнем з автоматів та кулеметів БПЛА було збито.

Наші бійці мають вже досвід і відпрацьовують свої дії, аби збивати дрони ефективно. Цього разу, після виставлення на позиції, з моменту виявлення цілі і до моменту її збиття дрона бійці мали лише 10 секунд. І їм вдалося це зробити".

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Фото НГУ

Для довідки: Російські окупанти використовують назву "Герань-2" для позначення іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Вони можуть долати 1000 км та нести на собі до 45 кг осколково-фугасної маси. Станом на 6 лютого 2023 року українські захисники знищили понад 600 таких БПЛА.

Передісторія:

Теми: безпілотникиППОвійна
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