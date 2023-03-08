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Вразили "Перуном": стало відомо, хто збив російський СУ-25 6 березня

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 10:59
Вразили Перуном: стало відомо, хто збив російський СУ-25 6 березня
ілюстративне фото Су-25

Російський штурмовик СУ-25 6 березня збили нацгвардійці бригади "Спартан".

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ, пресслужба Нацгвардії

Деталі: Повідомляється, що в понеділок 6 березня о 01:10 годині ночі в результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" на Донеччині в районі Бахмута нацгвардійці на відстані до 4 кілометрів збили російський штурмовий літак Су-25.

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Пряма мова командира дивізіону "Партизан": "Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження,  доля пілота наразі невідома".

Пряма мова оператора ПЗРК: "Відпрацювали ціль з "Перуна", підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту. З південного сходу робив маневр, щоб завдавати ударів по наших позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину".

Довідково: За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 08 березня 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 303 літаки.

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Теми: війнаНацгвардія
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