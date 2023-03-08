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Резніков про "слід України" у підриві газогонів РФ: Було б компліментом, та це не ми

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 11:00

Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі на тлі публікацій у західній пресі про "український слід".

Про це Резніков сказав у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - сказав глава Міноборони України.

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Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

Британське видання The Times повідомило, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі.

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Теми: РезніковПівнічний потік-2
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