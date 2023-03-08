Росіяни в Бердянську обшукали родини, які не віддають дітей у їхні школи – ЦНС

В окупованому Бердянську загарбники провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл – їм погрожують штрафами та тим, що заберуть дітей.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "До батьків (в Берядянську - ред.) приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи".

Деталі: За інформацією ЦНС, якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували російські паспорти.

Що цьому передувало: