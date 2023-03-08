Росіяни в Бердянську обшукали родини, які не віддають дітей у їхні школи – ЦНС

В окупованому Бердянську загарбники провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл – їм погрожують штрафами та тим, що заберуть дітей.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "До батьків (в Берядянську - ред.) приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи".

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Деталі: За інформацією ЦНС, якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували російські паспорти.

Що цьому передувало:

Влітку минулого року у Росії заявили, що з 1 вересня діти з окупованих міст Запорізької області навчатимуться за програмою РФ.

Українські школярі, які вимушено опинились на окупованих територіях, продовжують навчатися дистанційно за українською програмою. Для цього Міносвіти розробило відповідні механізми, зокрема сімейне навчання.

У жовтні минулого року стало віддомо, що у дітей та їх батьків на ТОТ окупанти перевіряють, чи встановлені на їхніх телефонах додатки української онлайн-школи.