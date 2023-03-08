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Росіяни в Бердянську обшукали родини, які не віддають дітей у їхні школи – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 березня 2023, 12:35
Росіяни в Бердянську обшукали родини, які не віддають дітей у їхні школи – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В окупованому Бердянську загарбники провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл – їм погрожують штрафами та тим, що заберуть дітей.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "До батьків (в Берядянську - ред.) приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи".

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Деталі: За інформацією ЦНС, якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували російські паспорти.

Що цьому передувало: 

  • Влітку минулого року у Росії заявили, що з 1 вересня діти з окупованих міст Запорізької області навчатимуться за програмою РФ.
  • Українські школярі, які вимушено опинились на окупованих територіях, продовжують навчатися дистанційно за українською програмою. Для цього Міносвіти розробило відповідні механізми, зокрема сімейне навчання.
  • У жовтні минулого року стало віддомо, що у дітей та їх батьків на ТОТ окупанти перевіряють, чи встановлені на їхніх телефонах додатки української онлайн-школи.

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Теми: дітиБердянськокупаціяосвіта
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