Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 13:42
Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Столтенберга, в останні місяці довкола Бахмута точились запеклі бої, при цьому Росія кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.

Реклама:

"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", - сказав Столтенберг. 

За його словами, якщо це трапиться, то це не обов’язково буде відображати переломний момент у війні. 

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - зауважив генсек Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка повідомляла, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.

Західна розвідка оцінює втрати Росії загиблими і пораненими в боях за місто Бахмут в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Теми: БахмутУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ГУР: Пошук винних у розстрілі українського військового вже триває, це питання честі
"Ганяли по полю, як тарганів": оператори БПЛА ТРО розігнали бродячу банду окупантів
Іран таємно поставив РФ велику кількість куль, артилерійських і мінометних снарядів - Sky News
Україна отримає танки Leopard з Німеччини та Португалії до кінця березня
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: