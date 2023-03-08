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Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 14:42
Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Столтенберга, в останні місяці довкола Бахмута точились запеклі бої, при цьому Росія кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.

"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", - сказав Столтенберг. 

За його словами, якщо це трапиться, то це не обов’язково буде відображати переломний момент у війні. 

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - зауважив генсек Альянсу.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.

ВІДЕО ДНЯ

Західна розвідка оцінює втрати Росії загиблими і пораненими в боях за місто Бахмут в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Теми: БахмутУкраїнавійнаРосія
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