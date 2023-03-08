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Зеленський зустрівся з генсеком ООН

Євген КізіловСереда, 8 березня 2023, 15:43
Зеленський зустрівся з генсеком ООН
Зеленський приймає в Києві Гутерреша, скриншот

Президент Володимир Зеленський зустрів у Києві генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша, який прибув до України з офіційним візитом.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Радий вітати сьогодні в Києві – уже втретє від початку повномасштабної російської агресії – генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша та делегацію ООН".

Деталі: Український лідер анонсував, що на переговорах мова піде про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, а також про проблему депортації українських дітей до РФ.

Що передувало: Раніше стало відомо, що в ніч з 7 на 8 березня генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до України.

Теми: ЗеленськийООН
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