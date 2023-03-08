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Героя України "Да Вінчі" поховають у Києві 10 березня

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 16:04
Героя України Да Вінчі поховають у Києві 10 березня
Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". фото з Facebook

Із загиблим під Бахмутом Героєм України комбатом Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі" прощатимуться 9 березня на батьківщині – Прикарпатті –, похорон відбудеться в столиці України наступного дня.

Джерело: брат загиблого героя Вадим Коцюбайло в Facebook

Деталі: Повідомляється, що церемонія прощання відбудеться 9 березня на рідній землі – в селі Бовшів на Івано-Франківщині (о 12:00 в будинку культури, після – в церкві).

Чин поховання відбудеться 10 березня в Києві.

Що передувало: 7 березня на фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".

Довідково: Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-мої окремої механізованої бригади.

"Да Вінчі" перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

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Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.

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Теми: війна
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