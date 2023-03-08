Генсек НАТО: Союзники сукупно надали Україні допомогу на 150 млрд євро

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю міністрів оборони країн-союзниць 8 березня.

"Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на близько 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів - військова допомога", - заявив Столтенберг.

Схоже, це перша озвучена сукупна вартість західної допомоги для України.

Єнс Столтенберг також наголосив на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів, та зазначив, що саме про це буде йти мова на зустрічі. Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів, аби бути спроможними і поповнювати власні склади, і передавати їх Україні.

"Союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва, з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб - і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів", - зазначив генсек.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що на зустрічі міністрів оборони країни ЄС у Стокгольмі йтиметься про постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та іншої важкої техніки, необхідної для контрнаступу.