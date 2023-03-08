Влада показала, як тренується штурмова бригада "Лють"

На одному з полігонів Київщини проходять тренування бійців штурмової бригади поліції "Лють", що входить до "Гвардії наступу". Київська ОДА показала фотографії.

Джерело: сайт Київської облдержадміністрації

Деталі: Повідомляється, що серед новобранців є також і жінки. Дехто з них у мирні часи працював лікарем, хтось займався підприємницькою діяльністю. Є навіть борчиня ММА.

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Тренування відвідали тимчасово виконуючий обов'язки голови ОДА Дмитро Назаренко і начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Зокрема, вони побували на заняттях з практичної стрільби, тактичної медицини та теоретичні навчання із поводження зі зброєю.

Тренування складаються з трьох етапів: загальновійськової, спеціалізованої та колективної підготовки.

Пряма мова Назаренка: "У Київській області добровольці активно долучаються до всіх восьми бригад, що входять до "Гвардії наступу". Перед тим, як вирушити на захист держави, кожен новобранець проходить медичний огляд та курс тренувань. Особисто перевірив, як налаштовано цей процес у бригаді "Лють". Переконався в тому, що добровольці мають високу мотивацію та належну фізичну підготовку".

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Більше деталей: В ОДА нагадали, що вмотивовані громадяни можуть долучитися до бригад Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби. Кожен може обрати одну з бригад відповідно до своїх поглядів: "Сталевий кордон", "Червона калина", "Лють", "Рубіж", "Спартан", "Кара-Даг", "Буревій", "Азов".

Опублікували також адреси ЦНАПів у Київській області, де можна записатися до бригад. Список за посиланням.

Що передувало: На початку лютого стало відомо, що Україна готується до звільнення Луганська, Донецька й Криму від російських окупантів, тому Міністерство внутрішніх справ почало формувати 8 штурмових бригад "Гвардії наступу".