"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

Україна готується до звільнення Луганська, Донецька й Криму від російських окупантів, тому Міністерство внутрішніх справ формує 8 штурмових бригад "Гвардії наступу", в які запрошує добровольців.

Джерело: Національна поліція України, МВС

Дослівно НПУ: "Україна готується до штурму аж до Криму і Чорного моря, щоб вигнати окупантів зі своєї території. МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ – "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму…

Вісім бригад – один ворог. Час повертати своє".

Деталі: В.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що "Гвардія наступу" – це професійні штурмові бригади МВС із бійців-патріотів, які "прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України".

Національна гвардія України запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов".

У Державній прикордонній службі України добровольців чекають у бригаді "Сталевий кордон".

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У Національній поліції України – у штурмовій бригаді "Лють".

Пряма мова Клименка: "Жодних тилових завдань. Тільки високоякісна підготовка, постійні тренування та участь в операціях на передовій.

Формування підрозділів уже триває. Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій. Це наші справжні герої.

Доукомплектовуємо бригади винятково з добровольців – високовмотивованих патріотів України".

Деталі: Можна долучитися онлайн на storm.mvs.gov.ua або ж у визначених ЦНАПах. Перелік адрес є на сайті. Також працює гаряча лінія для консультацій 0800100020.

Харківська ОВА повідомила, що в Харківській області стартує національна кампанія "Гвардія наступу". На брифінгу 3 лютого представники влади заявили, що добровольці, які вступлять до лав бригад, будуть забезпечені соціальними гарантіями.

Цьому передувало: 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.