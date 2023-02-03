Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

Олена РощінаП'ятниця, 3 лютого 2023, 10:55
Лють, Кара-Даг, Сталевий кордон: 8 бригад запрошують бійців для штурму аж до Криму
Штурмова бригада НПУ "Лють", скриншот

Україна готується до звільнення Луганська, Донецька й Криму від російських окупантів, тому Міністерство внутрішніх справ формує 8 штурмових бригад "Гвардії наступу", в які запрошує добровольців.

Джерело: Національна поліція України, МВС

Дослівно НПУ: "Україна готується до штурму аж до Криму і Чорного моря, щоб вигнати окупантів зі своєї території. МВС розпочинає формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ – "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму…

Реклама:

Вісім бригад – один ворог. Час повертати своє".

Деталі: В.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що "Гвардія наступу" – це професійні штурмові бригади МВС із бійців-патріотів, які "прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України". 

Національна гвардія України запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". 

ВІДЕО ДНЯ

У Державній прикордонній службі України добровольців чекають у бригаді "Сталевий кордон". 

У Національній поліції України – у штурмовій бригаді "Лють". 

Пряма мова Клименка: "Жодних тилових завдань. Тільки високоякісна підготовка, постійні тренування та участь в операціях на передовій. 

Формування підрозділів уже триває. Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій. Це наші справжні герої.

Доукомплектовуємо бригади винятково з добровольців – високовмотивованих патріотів України". 

Деталі: Можна долучитися онлайн на storm.mvs.gov.ua або ж у визначених ЦНАПах. Перелік адрес є на сайті. Також працює гаряча лінія для консультацій 0800100020. 

Харківська ОВА повідомила, що в Харківській області стартує національна кампанія "Гвардія наступу". На брифінгу 3 лютого представники влади заявили, що добровольці, які вступлять до лав бригад, будуть забезпечені соціальними гарантіями.

Цьому передувало: 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Теми: Гвардія наступуМВСНацгвардіяПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Гвардія наступу
Бійці "Сталевого кордону" осліпили чергове "око мордора" РФ
"Азов" відпрацював по позиціях росіян: знищено ДОТ і живу силу
Бійці Сталевого кордону "насипають" окупантам: ДПСУ показала фрагмент гарячого бою
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: