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По Харкову та області росіяни завдали близько 15 ударів

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 02:58
По Харкову та області росіяни завдали близько 15 ударів
Ігор Терехов, фото з Facebook

Під час масштабної повітряної тривоги по Харкову та області ворог завдав близько 15 ударів.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграм, Суспільне Харків, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "У Харкові – серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними".

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Деталі: Суспільне повідомляє, що після ударів РФ частина міста знеструмлена.

Що передувало:Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 9 березня, в усіх областях України.

Оновлено. Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдав біля 15 ударів по місту і області.

ВІДЕО ДНЯ

Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури.

Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині.

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється".

Теми: Харківвибухповітряна тривога
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