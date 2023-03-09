У разі захоплення Бахмута наступ росіян на сході досягне кульмінації – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації, якщо загарбники захоплять Бахмут.

Джерело: ISW

Деталі: Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин оголосив 8 березня, що російські війська захопили весь східний Бахмут.

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І це твердження, йдеться у звіті, відповідає наявним візуальним доказам. ISW оцінював, що 7 березня українські війська завершили контрольований відхід зі східного Бахмута через річку Бахмутка.

За оцінками ISW, станом на 8 березня російські війська займають щонайменше 50 відсотків Бахмута.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, посилять атаки на північному заході та південному заході Бахмута (на північ від Опитного та на південь від Ягідного, відповідно), щоб обійти річку Бахмутку.

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Окупанти навряд чи зможуть швидко використати прорив за межі Бахмута, якщо вони захоплять місто.

Пригожин припустив 8 березня, що Міністерство оборони Росії використовувало групу Вагнера для ведення високоінтенсивних виснажливих міських боїв у Бахмуті і може відкликати групу "Вагнера" після захоплення Бахмута, щоб звичайні регулярні підрозділи могли продовжити наступ.

При цьому Пригожин не дав оцінки ймовірності успіху майбутніх російських наступальних операцій за межами Бахмута.

ISW зазначає, що не виявив жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащені та підготовлені резервні сили для наступу за межі Бахмута.

Більшість російських підрозділів на Донбасі вже беруть участь у наступальних операціях, включно з російськими повітряно-десантними військами, які приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023 року.

Тому ISW продовжує оцінювати, що російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації, якщо загарбники захоплять Бахмут, оскільки російські військові не мають бойової потужності або підкріплень, необхідних для прориву під Бахмутом.

Основні висновки фахівців інституту за 8 березня: