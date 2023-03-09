Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Укрзалізниця" повідомила про рейси, які затримуються через ворожу атаку

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 05:56
Укрзалізниця повідомила про рейси, які затримуються через ворожу атаку
ілюстративне Фото з Facebook Укрзалізниці

Через масований ракетний удар росіян затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози.

Реклама:

З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин".

Деталі: Зокрема, в УЗ вказують затримку таких рейсів:

  • №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
  • №7/8 Одеса Харків +2:42
  • №91/92 Харків Одеса +2:31
  • №53/54 Одеса Дніпро +2:23
  • №29/30 Ужгород Київ +1:54
  • №7/8 Чернівці Київ +1:52
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
  • №95/96 Рахів Київ +1:17
  • №23/24 Хелм Київ +1:14
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
  • №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
  • №77/78 Одеса Ковель +0:51
  • №749/750 Київ Відень +0:40
  • №45/46 Харків Ужгород +0:32
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Укрзалізницяобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: