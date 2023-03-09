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"Укрзалізниця" повідомила про рейси, які затримуються через ворожу атаку

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 06:56
Укрзалізниця повідомила про рейси, які затримуються через ворожу атаку
ілюстративне Фото з Facebook Укрзалізниці

Через масований ракетний удар росіян затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози.

З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин".

Деталі: Зокрема, в УЗ вказують затримку таких рейсів:

  • №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
  • №7/8 Одеса Харків +2:42
  • №91/92 Харків Одеса +2:31
  • №53/54 Одеса Дніпро +2:23
  • №29/30 Ужгород Київ +1:54
  • №7/8 Чернівці Київ +1:52
  • №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
  • №95/96 Рахів Київ +1:17
  • №23/24 Хелм Київ +1:14
  • №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
  • №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
  • №77/78 Одеса Ковель +0:51
  • №749/750 Київ Відень +0:40
  • №45/46 Харків Ужгород +0:32
  • №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30.

Теми: Укрзалізницяобстрілвійна
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