"Укрзалізниця" повідомила про рейси, які затримуються через ворожу атаку

Через масований ракетний удар росіян затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози.

З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин".

Деталі: Зокрема, в УЗ вказують затримку таких рейсів: