"Укрзалізниця" повідомила про рейси, які затримуються через ворожу атаку
Четвер, 9 березня 2023, 05:56
Через масований ракетний удар росіян затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".
Джерело: "Укрзалізниця"
Дослівно: "У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози.
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З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин".
Деталі: Зокрема, в УЗ вказують затримку таких рейсів:
- №191/192 Краматорськ Одеса +2:51
- №7/8 Одеса Харків +2:42
- №91/92 Харків Одеса +2:31
- №53/54 Одеса Дніпро +2:23
- №29/30 Ужгород Київ +1:54
- №7/8 Чернівці Київ +1:52
- №43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38
- №95/96 Рахів Київ +1:17
- №23/24 Хелм Київ +1:14
- №31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11
- №119/120 Львів Запоріжжя +0:55
- №77/78 Одеса Ковель +0:51
- №749/750 Київ Відень +0:40
- №45/46 Харків Ужгород +0:32
- №3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30.
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