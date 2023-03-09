"Укрзалізниця" повідомила про рейси, які затримуються через ворожу атаку

Через масований ракетний удар росіян затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози.

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З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин".

Деталі: Зокрема, в УЗ вказують затримку таких рейсів:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30.